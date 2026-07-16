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- Киев
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Температура поднимется: какая погода ожидается в Киеве и области 16 июля
В четверг столичный регион окажется под влиянием сухой и теплой воздушной массы.
В четверг, 16 июля, в Киеве и Киевской области сохранится тёплая и сухая погода с переменной облачностью и комфортной температурой в пределах +26…+30.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 16-го в столице будет теплая погода, а столбики термометров будут показывать от +26 до +27 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается.
Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 16 июля в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области днём будет колебаться от +25 до +30 градусов тепла.
В Киеве ожидается от +28 до +30 градусов тепла.
По данным сайта Sinoptik, в Киеве пасмурная ночь сменится ясным утром и днем, облака на небе появятся только вечером. Осадков не ожидается. Столбики термометров в течение дня будут показывать от +20 до 28 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 16 июля.
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