Температура поднимется: какая погода ожидается в Киеве и области 16 июля

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В четверг, 16 июля, в Киеве и Киевской области сохранится тёплая и сухая погода с переменной облачностью и комфортной температурой в пределах +26…+30.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 16-го в столице будет теплая погода, а столбики термометров будут показывать от +26 до +27 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 16 июля в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области днём будет колебаться от +25 до +30 градусов тепла.

В Киеве ожидается от +28 до +30 градусов тепла.

По данным сайта Sinoptik, в Киеве пасмурная ночь сменится ясным утром и днем, облака на небе появятся только вечером. Осадков не ожидается. Столбики термометров в течение дня будут показывать от +20 до 28 градусов тепла.

Погода в Киеве 16 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 16 июля.

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