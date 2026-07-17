Батько діставав через вікно з полум’я: у Мережі показали, як діти босоніж тікали від обстрілу у Вишневому

Вибухи у Вишневому / © ТСН

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У Мережі з’явилися драматичні кадри, зняті 12-річною дівчинкою під час російського обстрілу міста Вишневе на Київщині. На відео зафіксовано, як діти босоніж у паніці тікають вулицею від епіцентру вибухів та пожежі.

Про порятунок своєї родини у соцмережі Threads розповіла тітка дівчаток Тетяна. За її словами, усе сталося під час нічного удару ворога 6 липня. Настя (12 років) та її молодша сестра Катя (8 років) бігли вулицею Парковою. Старша дівчинка була лише у шкарпетках, а молодша — зовсім босоніж.

«Це діти мого брата, яких він дістав через вікно, бо в будинку вже палала стеля. Чого біжать самі? Бо позаду вибігала їхня мати з 3-річним сином на руках, а їхній тато — мій брат — діставав з палаючого будинку нашу маму», — поділилася подробицями тітка дітей.

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Батько дівчаток діяв героїчно: після того, як двері оселі заклинило, а стеля почала обвалюватися, він вибив вікно, отримав опіки та порізи, але зміг витягнути з пастки дружину та трьох дітей. Одразу після цього чоловік повернувся до будинку, щоб врятувати свою літню матір, на яку впала цегла.

Користувачі Мережі емоційно відреагували на допис тітки дівчаток:

Невимовно шкода дітей, це просто був жах, рада, що з ними все гаразд зараз.

«Біжи»… Це так страшно, боляче і сумно. Живемо у пеклі.

Як би дивно це не звучало, але такі відео потрібно зберігати та поширювати, щоб пам’ятати це страхіття.

Вишневе не забудемо! Боляче таке лайкати, але це історія і це мають бачити люди

Дівчата величезні мужні молодці, вітаю з тим що Ваш брат та його дружина не розгубилися та змогли зберегти свою сім’ю. За таких умов це дійсно важко, та завдяки їх діям — страх пройде й колись це просто залишиться паршивою згадкою. Думаю, не збрехатиму, якщо передам від Тредсу найщиріші побажання добра всім племінникам та родині в цілому.

Пекло на землі має чекати на тих, хто зробив дитинство наших дітей таким!

Дата публікації 12:26, 17.07.26 Кількість переглядів 8 Тікали від вибухів босоніж: 12-річна дівчинка з 8-річною сестрою рятувалися під час атаки на Вишневе

Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки 6 липня детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. А сам удар знищив майже п’ять вулиць.

За даними слідства, 6 липня цього року внаслідок комбінованого удару РФ по столичній області на території режимного об’єкта виникла пожежа. Вогонь перекинувся на ангари, де зберігалися боєприпаси, що призвело до їхньої детонації. Слідчі з’ясували, що ці складські приміщення взагалі не були призначені для зберігання вибухонебезпечних предметів та використовувалися без жодних дозвільних документів. СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств.

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Після цього гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін заявив, що йде з посади.

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