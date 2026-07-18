Пьяный водитель BMW сбил отца и сына на велосипедах: 17-летний юноша погиб

Нетрезвый вождь BMW устроил смертельную аварию в Киеве: погиб несовершеннолетний / © Полиция Киева

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В Киеве пьяный водитель BMW сбил насмерть несовершеннолетнего велосипедиста.

Об этом сообщает полиция столицы.

ДТП произошло сегодня около 15:30 часов в Бориспольском шое.

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По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля BMW совершил столкновение с двумя велосипедистами, а затем выехал во второй ряд дороги и столкнулся с автомобилем KIA.

От полученных травм 17-летний велосипедист скончался на месте происшествия. Его 44-летний отец госпитализирован.

© Полиция Киева

Как оказалось, водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор «Драгер» показал 0,32 промилле. Решается вопрос об объявлении водителя о подозрении.

© Полиция Киева

Ранее сообщалось, что 17-летняя украинка за один день попала в три ДТП.

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