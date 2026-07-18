Киев / © УНИАН

Реклама

В эти выходные, 18–19 июля, в Киеве и Киевской области ожидается тёплая погода: суббота будет солнечной, а воскресенье — дождливым.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в столице в эти выходные, 18–19 июля, будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха в субботу будет колебаться в пределах от +25 до +26 градусов тепла, а в воскресенье будет жарко — ожидается до +30 градусов.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Киевской области малооблачную погоду без осадков. Ветер будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Реклама

Днем в области ожидается температура воздуха от +22 до +27 градусов тепла. В столице днем столбики термометров будут показывать от +25 до +27 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве весь день будет ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём будет колебаться от +15 до +27 градусов тепла.

Погода в Киеве 18 июля

Однако в понедельник, 20 июля, в столице в течение всего дня небо будет затянуто облаками. В течение всего дня ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться от +21 градуса тепла ночью до +25 градусов тепла днём.

Погода в Киеве 20 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 18 июля.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров