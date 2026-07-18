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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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443
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Київ розжарить до +30, але за лічені години — нове похолодання і нашестя негоди: синоптики назвали точні дати

Столицю та Київську область очікують теплі вихідні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Київ

Київ / © УНІАН

Цими вихідними, 18–19 липня, у Києві та на Київщині очікується тепла погода із сонячною суботою та дощовою неділею.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці цими вихідними, 18-19 липня, переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря у суботу коливатиметься в межах від +25 до +26 градусів тепла, а у неділю буде спекотно — очікується до +30 градусів.

В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині малохмарну погоду без опадів. Вітер буде південно-східного характеру та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла. У столиці вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +27 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що увесь день у Києві утримається ясна погода. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +27 градусів тепла.

Погода в Києві 18 липня / © скриншот

Погода в Києві 18 липня / © скриншот

Однак у понеділок, 20 липня, у столиці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від +21 градуса тепла вночі до +25 градусів тепла вдень.

Погода в Києві 20 липня / © скриншот

Погода в Києві 20 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 18 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
443
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