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Київ розжарить до +30, але за лічені години — нове похолодання і нашестя негоди: синоптики назвали точні дати
Столицю та Київську область очікують теплі вихідні.
Цими вихідними, 18–19 липня, у Києві та на Київщині очікується тепла погода із сонячною суботою та дощовою неділею.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці цими вихідними, 18-19 липня, переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря у суботу коливатиметься в межах від +25 до +26 градусів тепла, а у неділю буде спекотно — очікується до +30 градусів.
В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині малохмарну погоду без опадів. Вітер буде південно-східного характеру та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла. У столиці вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +27 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що увесь день у Києві утримається ясна погода. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +27 градусів тепла.
Однак у понеділок, 20 липня, у столиці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від +21 градуса тепла вночі до +25 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 18 липня.
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