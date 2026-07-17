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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
73
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2 хв

85% мешканців не залишають свої квартали: як KAN Development змінив філософію житла за 25 років Новини компаній

За чверть століття критерії вибору житла в столиці кардинально змінилися: від запиту на прості квадратні метри до потреби в повноцінній екосистемі. До свого 25-річчя компанія KAN Development презентувала спецпроєкт на The Page, у якому проаналізувала еволюцію київських кварталів та пояснила, як архітектура формує довіру між незнайомцями.

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85% мешканців не залишають свої квартали: як KAN Development змінив філософію житла за 25 років

Відлік урбаністичних змін на столичному ринку розпочався у 2006 році, коли девелопер першим ризикнув втілити концепцію «двір без авто» у проєкті «Паркове Місто», а згодом масштабував її у «Комфорт Тауні». Це рішення змінило метрику успіху для всього ринку: замість обсягу проданих площ на перший план вийшла якість повсякденного життя мешканців.

«Це була еволюція та революція водночас. Ми вже тоді розуміли, що простір змінює настрій, звички, траєкторії, плани і навіть мрії людей. Для нас якісний девелопмент вимірюється не квадратними метрами, а тим, наскільки кращим і зручнішим стає життя. Важливо, що людина отримує разом із квартирою: чи достатньо сервісів поруч, чи комфортно там жити щодня, і чи стане цей район кращим за 10 або 20 років», — зазначають у KAN Development.

Зміщення фокусу на інфраструктуру (школи поруч із домом, відкриті басейни, біоставки та зони відпочинку) дало конкретний результат: сьогодні 85% мешканців кварталів KAN зізнаються, що можуть не виходити за територію комплексу впродовж дня, адже все необхідне для роботи, відпочинку та спілкування є у кроковій доступності.

Експерти ринку, зокрема СЕО Archimatika Дмитро Васильєв, підтверджують цю тенденцію, наголошуючи, що сьогодні двір перестав бути транзитною зоною. З правильно розставленими акцентами — від параметричних мостів до BBQ-зон — простір стає місцем, що стимулює випадкові знайомства та знижує поріг входу у взаємодію між сусідами.

За 25 років компанія KAN створила понад 4 млн квадратних метрів нерухомості. Проте своїм головним здобутком девелопер називає спільноту: 60 тисяч мешканців та понад 6 тисяч дітей, які народилися у цих кварталах.

«Наша головна метрика — не те, скільки ми створювали за чверть століття, а те, яким завдяки цим просторам стане суспільство в майбутньому. І коли ми говоримо, що KAN відзначає свої перші 25, то ми не святкуємо минуле, а створюємо завтра. Те, над чим ми працюємо сьогодні, визначатиме, як люди спілкуватимуться і довірятимуть одне одному у 2030-му і навіть пізніше», — резюмує засновник KAN Development Ігор Ніконов.

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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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