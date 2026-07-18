РФ изменила тактику: в чем коварство новых ночных атак на Киев

Изменение стратегии обстрелов Киева: эксперт о новом плане РФ

Реклама

Россия изменила тактика террора Киева — вместо массированных, но нечастых атак враг теперь наносит короткие, но регулярные ночные удары, чтобы истощать людей и давить на их психоэмоциональное состояние.

Об этом заявил глава Ассоциации пилотов Украины «АОПА Украина» Геннадий Хазан, передает«Киев 24».

«Это тактика такая, беспокоящая. То есть не массированная атака, где используется определенное большое количество боеприпасов и длится это несколько часов. А теперь несколько ракет улетело — сигнал воздушной тревоги. Люди должны срываться с мест, идти в укрытие, сохраняя свою жизнь и здоровье. А там, полчаса-час, и конец воздушной тревоги. Люди должны возвращаться, а мы все понимаем, что нам всем не по 14-15 лет, что проснулись и через час заснули спокойно. А это значит, что уже чуть постарше, даже от тридцати и выше, так уж спокойно не уснут. А это значит, что ночи недосыпаны. А это значит влияние на психическое, психофизическое состояние», — говорит эксперт.

Реклама

По его словам, россияне специально избрали такую тактику террора для доведения людей до психического и психологического истощения.

Кроме того, Хазан обращает внимание на дополнительную опасность ракет С-300 и С-400 с низкой точностью и обломочной боевой частью. Это означает, что поражение от обломков ракеты может быть еще больше.

Напомним, ночью в четверг, 16 июля, агрессорка Россия нанесла смертельный удар по Киеву. Атака унесла жизни двух человек, а пятеро получили ранения.

Ранее военный эксперт объяснил, почему взрывы в Киеве стали раздаваться до тревоги.

Реклама

Новости партнеров