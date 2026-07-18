РФ змінила тактику: у чому підступність нових нічних атак на Київ

Зміна стратегії обстрілів Києва: експерт про новий план РФ

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Росія змінила тактика терору Києва — замість масованих, але нечастих атак, ворог тепер завдає короткі, але регулярні нічні удари, щоб виснажувати людей і тиснути на їхній психоемоційний стан.

Про це заявив голова Асоціації пілотів України «АОПА Україна» Геннадій Хазан, передає «Київ 24».

«Це тактика така, турбуюча. Тобто не масовані атаки, де використовується певна велика кількість боєприпасів і триває це декілька годин. А тепер декілька ракет полетіло — сигнал повітряної тривоги. Люди мають зриватися з місць, іти в укриття, зберігаючи своє життя і здоров’я. А, там, пів години-година, і кінець повітряної тривоги. Люди мають повертатися, а ми всі розуміємо, що нам всім не по 14-15 років, що проснулися і через годину заснули спокійно. А це означає, що вже трошки старші люди навіть від тридцяти і вище, так вже спокійно не заснуть. А це значить, що ночі недоспані. А це значить вплив на психічний, психофізичний стан», — каже експерт.

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За його словами, росіяни спеціально обрали таку тактику терору для доведення людей до психічного і психологічного виснаження.

Крім того, Хазан звертає увагу на додаткову небезпеку від ракет С-300 і С-400 із низькою точністю та уламковою бойовою частиною. Це означає, що ураження від уламків ракети може бути ще більше.

Нагадаємо, вночі проти четверга, 16 липня, агресорка Росія завдала смертельного удару по Києву. Атака забрала життя двох людей, а п’ятеро зазнали поранень.

Раніше військовий експерт пояснив, чому вибухи у Києві стали лунати до тривоги.

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