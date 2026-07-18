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П’яний водій BMW збив батька й сина на велосипедах: 17-річний юнак загинув
У Києві п’яний водій BMW на смерть збив 17-річного велосипедиста.
У Києві п’яний водій BMW збив насмерть неповнолітнього велосипедиста.
Про це передає поліція столиці.
ДТП сталася сьогодні близько 15:30 години на Бориспільському шое.
За попередньою інформацією, 27-річний водій автомобіля BMW, скоїв зіткнення із двома велосипедистами, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA.
Від отриманих травм 17-річний велосипедист помер на місці події. Його 44-річний батько госпіталізований.
Як виявилоя, водій BMW перебував у стані алкогольного спʼяніння — прилад «Драгер» показав 0,32 проміле. Наразі вирішується питання щодо оголошення водію про підозру.
Раніше повідомлялося, що 17-річна українка за один день потрапила у три ДТП.