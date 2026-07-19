Атака на Киев 19 июля / © Управление ГСЧС Киева

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В ночь на 19 июля Россия атаковала баллистическими ракетами Киев и область. В столице в разных районах возникли пожары, есть пострадавшие и погибшие. Под ударом неприятеля оказались гражданские и складские объекты.

Все, что известно о последствиях атаки в столице и области, читайте в материале ТСН.ua.

Какие районы пострадали в Киеве и куда избивала Россия

По данным спасателей, во время масштабной атаки пострадали пять районов столицы. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, общежитие, здание кинотеатра, станция метрополитена, офисные помещения и припаркованные автомобили.

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Соломенский район : продолжается тушение пожара в офисном здании. Ликвидирован пожар в жилом и нежилом доме.

Шевченковский район : ликвидировано возгорание автомобилей и трехэтажное здание. Из здания деблокировали людей. Локализован пожар в нежилом здании. Там погиб один человек.

Святошинский район : пожар на крыше частного жилого дома ликвидирован. Спасены четыре жителя.

Деснянский район : локализован пожар на обеих локациях в нежилых зданиях.

Днепровский район: зафиксировано возгорание автомобилей, нежилого здания и общежития.

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

Мэр Киева Виталий добавил, что в Соломенском районе из-за атаки россиян пылал пятиэтажный жилой дом. Работники ГСЧС спасали жителей из окон с помощью автолестницы.

По состоянию на 08:00 в ГСЧС уточнили, что работы продолжаются в Шевченковском районе. Там пожарные локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории, а также в Соломенском районе на месте повреждения 5-этажного жилого дома.

В Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском — пожары ликвидированы.

Во время атаки снова пострадала станция метро «Лукьяновская». Ранее ракета попала в подземный переход, в результате чего поврежден вестибюль станции. По состоянию на утро закрыта.

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Який вигляд має станція «Лук’янівська». Відео: Радіо Свобода / © соцмережі

© Управление ГСЧС Киева

В КГГА отметили, что в результате баллистической атаки общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. При обстреле Россия повредила контактную сеть. Это привело к ограничению движения на отдельных участках.



Также задерживается движение троллейбусов №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваев №№ 14, 15, 18 и автобусов №№ 2, 9, 50, 112. По маршрутам трамваев №№ 14, 15 организовано временное автобусное сообщение:

Россия атаковала Киев баллистикой

В Воздушных силах во время атаки сообщали о летевших на Киев баллистических ракетах. Вражеские цели заходили через Черниговскую область. Россия выпустила ряд ракет из Брянска.

По данным мониторинговых каналов, в течение 40 минут Россия выпустила по Киеву около 40 баллистических ракет типов «Искандер-М», «Циркон» и С-400. То есть одна ракета в минуту.

Как уточнили в воздушных силах, основной удар врага этой ночью был по Киеву.

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В целом Россия атаковала Украину ударными БПЛА, ракетами воздушного и наземного базирования разных типов: 166 средств воздушного нападения. Это 41 ракета и 125 БпЛА разных типов:

10 противокорабельных ракет 3М22 Циркон (районы пусков — Курская обл., РФ);

25 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков — Брянская, Курская обл. — Рф);

3 противокорабельные ракеты Оникс (районы пусков — ТОТ АР Крым);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы пусков — воздушное пространство над акваторией Черного моря);

125 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа «Пародия», баражирующих боеприпасов типа «Бандероль» (по направлениям: Курск, Орел, Миллерово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым).

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

Во время атаки силами ПВО сбито или подавлено 126 целей, а именно 18 ракет и 108 беспилотников разных типов:

17 ракет Искандер-М/Циркон/С-400;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

108 враждебных БпЛА разных типов.

«По состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях», — говорится в заявлении.

Количество жертв в столице — последние данные

По информации официальных источников, по состоянию на утро известно, что количество пострадавших в результате российских обстрелов увеличилось до 15 человек.

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Ранее в ГСЧС Киева информировали, что из-за баллистической атаки на Киев пострадали 13 человек, а один погиб.

В Национальной полиции добавили, что погибшая — это 89-летняя женщина в Шевченковском районе в результате вражеских обстрелов.

Кличко уточнил, что в стационарах городских больниц находятся 9 из 15 пострадавших в результате атаки на столицу. По его словам, трое раненых — в тяжелом состоянии.

На местах обстрелов работают все службы: следственно-оперативные группы, взрывотехники и криминалисты полиции, спасатели, медики и работники других профильных служб.

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Под атакой врага была Киевская область

Также под прицелом этой ночью оказалась Киевская область. По данным Киевской областной военной администрации, во время российской атаки пострадали два человека.

«В результате массированной вражеской атаки в Бучанском районе пострадали два человека. Женщина отравилась продуктами горения. После осмотра врачей ее отпустили домой. К счастью, угрозы ее жизни нет. Мужчину с множественными осколочными ранениями тела госпитализировали в областную больницу», — говорится в сообщении.

Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки РФ повреждены складские помещения и возникли пожары.

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В ГСЧС области добавили, что продолжается ликвидация масштабного пожара в Бучанском районе.

«Спасатели локализовали масштабный пожар, возникший в результате вражеской атаки на одном из объектов Киевщины. Огонь охватил два складских здания на общей площади около 100 тысяч квадратных метров», — отметили спасатели.

Циническая реакция России на атаку по Украине

В России традиционно не признали, что их войска атаковали гражданские объекты и убили мирных жителей. В Министерстве обороны врага заявили, что якобы атаковали предприятия ВПК и логистические центры.

«ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный», — заявили там.

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Также в России подтвердили, что их оккупанты атаковали «Киевский инновационный терминал „Новая почта“.

Реакция Зеленского на атаку по Киеву и области

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев этой ночью пережил одну из самых массированных баллистических атак по Киеву. Оккупанты выпустили более 40 ракет разных типов, большинство из которых атаковали столицу.

По состоянию на утро в Киеве и области известно об одном погибшем человеке. Число пострадавших возросло до 16 человек, они получили ранения разной степени. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасатели продолжают работу на трех локациях. Привлечены около 600 спасателей.

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На фоне атаки Зеленский призвал партнеров ускориться с работой по антибаллистике. Он подчеркнул, что главный приоритет сейчас — это защита от баллистических ракет.

«Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки антибаллистики. Эти пакеты сейчас — это буквально спасенные жизни во время каждой российской массированной атаки. И очень важно, чтобы вместе с работой по антибаллистике продолжалось давление на Россию. Замедление с новыми решениями позволяет Москве спланировать не только новые атаки против наших людей, но и избежать новых санкционных ограничений», — отметил он.



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