ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2697
Час на прочитання
1 хв

Загиблий, поранені, пожежі та руйнування: ворог завдав удару по Києву (фото), (відео)

Ворог вчергове завдав ракетного удару по українській столиці.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Києва у ніч проти 19 липня загинула одна людина, ще 8 осіб отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники заявили, що всього було зафіксовано влучання у пʼяти районах столиці.

У Дніпровському районі надійшло повідомлення про задимлення поблизу торговельного центру. Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння в гуртожитку.

У Деснянському районі влучання на територію нежитлової забудови. Також зафіксоване загоряння автомобілів.

У Солом’янському районі влучання на території нежитлової забудови. Пожежа в будівлі супермаркету та в житловому будинку поруч. А також уламки впали біля житлового будинку за іншою адресою — пошкоджені вікна, з другого поверху врятували людину.

У Святошинському районі надійшло повідомлення про влучання в приватний житловий будинок, інформація про пожежу не підтвердилася.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків горить триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджені понад десять припаркованих автомобілів. У житловому будинку поруч вибиті вікна. Крім того, є повідомлення про пожежу на території нежитлової забудови.

У КМВА заявили, що станція метро «Лукʼянівська», яка зазнала ракетного удару, тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля.

Загиблий, поранені, пожежі та руйнування: ворог завдав удару по Києву (фото), (відео) (7 фото)

Наслідки атаки на Київ_1 / © ДСНС

© ДСНС

Наслідки атаки на Київ_2 / © ДСНС

© ДСНС

Наслідки атаки на Київ_5 / © ДСНС

© ДСНС

Наслідки атаки на Київ_3 / © ДСНС

© ДСНС

Наслідки атаки на Київ_6 / © ДСНС

© ДСНС

Наслідки атаки на Київ_4 / © ДСНС

© ДСНС

Наслідки атаки на Київ_7 / © ДСНС

© ДСНС

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки на Київ у ніч проти 19 липня загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що російські загарбники у ніч проти 19 липня атакували Київ балістичними ракетами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2697
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie