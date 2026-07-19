Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

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Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Києва у ніч проти 19 липня загинула одна людина, ще 8 осіб отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники заявили, що всього було зафіксовано влучання у пʼяти районах столиці.

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У Дніпровському районі надійшло повідомлення про задимлення поблизу торговельного центру. Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння в гуртожитку.

У Деснянському районі влучання на територію нежитлової забудови. Також зафіксоване загоряння автомобілів.

У Солом’янському районі влучання на території нежитлової забудови. Пожежа в будівлі супермаркету та в житловому будинку поруч. А також уламки впали біля житлового будинку за іншою адресою — пошкоджені вікна, з другого поверху врятували людину.

У Святошинському районі надійшло повідомлення про влучання в приватний житловий будинок, інформація про пожежу не підтвердилася.

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У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків горить триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджені понад десять припаркованих автомобілів. У житловому будинку поруч вибиті вікна. Крім того, є повідомлення про пожежу на території нежитлової забудови.

У КМВА заявили, що станція метро «Лукʼянівська», яка зазнала ракетного удару, тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля.

Загиблий, поранені, пожежі та руйнування: ворог завдав удару по Києву (фото), (відео) (7 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки на Київ у ніч проти 19 липня загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що російські загарбники у ніч проти 19 липня атакували Київ балістичними ракетами.

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