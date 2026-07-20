Біля метро "Лук’янівська" у Києві відбудуться зміни: що відомо

Пошкоджений підземний перехід біля станції метро «Лук’янівська» / © Суспільне

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У Києві через пошкодження підземного переходу біля станції метро «Лук’янівська» облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід. На першому етапі він працюватиме як нерегульований.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Організація тимчасового наземного пішохідного переходу поблизу метро «Лук’янівська» стала необхідною після пошкодження підземного переходу внаслідок російського обстрілу.

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На першому етапі новий перехід працюватиме як нерегульований. Наразі на місці тривають підготовчі роботи.

Для встановлення тимчасового світлофора потрібен додатковий час, оскільки необхідно змонтувати консолі та підключити електроживлення.

Після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції в Києві нанесуть дорожню розмітку та встановлять дорожні знаки 5.38 «Пішохідний перехід».

Після завершення монтажу консолей і підключення електроживлення тимчасовий перехід стане регульованим. Його облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту.

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Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія масовано вдарила балістикою по Києву: уламки та пожежі зафіксували у п’яти районах, були жертви і багато поранених. Зокрема, одна з ракет влучила в підземний перехід, а вибухова хвиля пошкодила вестибюль станції метро «Лук’янівська».

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