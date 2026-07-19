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- Киев
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Удар по станции "Лукьяновская": как сейчас работает метро в Киеве — КГГА
Сотрудники Киевского метрополитена оперативно устранили последствия обстрела.
В Киеве возобновила работу станция метро «Лукьяновская», которая была повреждена в результате российского ракетного удара в ночь на 19 июля.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
«Станция метро „Лукьяновская“ возобновила пассажирские перевозки. Метрополитен работает в обычном режиме», — говорится в сообщении КГГА.
Во время ночного ракетного удара России по столице станция «Лукьяновская» уже в восьмой раз за время полномасштабной войны получила повреждения.
Кроме того, в результате вражеской атаки был поврежден один из выходов со станции метро «Крещатик».
Несмотря на нанесённый ущерб, сотрудники Киевского метрополитена оперативно ликвидировали последствия обстрела и возобновили работу станции. Как и после каждой из предыдущих атак, станция «Лукьяновская» вновь принимает пассажиров в обычном режиме.
Напомним, что Россия в ночь на 19 июля нанесла ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В течение ночи по Киеву было применено, вероятно, рекордное количество баллистического и гиперзвукового вооружения.