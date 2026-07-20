У метро "Лукьяновская" в Киеве произойдут изменения: что известно

Поврежденный подземный переход у станции метро «Лукьяновская» / © Суспільне

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В Киеве из-за повреждений подземного перехода у станции метро «Лукьяновская» обустраивают временный наземный пешеходный переход. На первом этапе он будет работать как нерегулируемый.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Организация временного наземного пешеходного перехода вблизи метро «Лукьяновская» стала необходимой после повреждения подземного перехода в результате российского обстрела.

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На первом этапе новый переход будет работать как нерегулируемый. Сейчас на месте продолжаются подготовительные работы.

Для установки временного светофора требуется дополнительное время, поскольку необходимо смонтировать консоли и подключить электропитание.

После согласования схемы организации дорожного движения с Управлением патрульной полиции в Киеве нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки 5.38 «Пешеходный переход».

После завершения монтажа консолей и подключения электропитания временный переход станет регулируемым. Его обустраивают недалеко от остановки общественного транспорта.

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Напомним, в ночь на 19 июля Россия массированно ударила баллистикой по Киеву: обломки и пожары зафиксировали в пяти районах, были жертвы и много раненых. В частности, одна из ракет попала в подземный переход, а взрывная волна повредила вестибюль станции метро «Лукьяновская».

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