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- Киев
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Непогода надвигается: в одном из регионов объявили первый уровень опасности
Жителей Киевщины призвали к осторожности из-за ухудшения погоды.
В ближайшие часы и до конца суток 19 июля на территории Киева и Киевской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в ближайшие два часа с удержанием до конца суток 19 июля ожидаются грозы, в отдельных районах град шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Сложные погодные условия могут негативно отразиться на работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта.
Водителям рекомендуют не парковать автомобили под деревьями и большими рекламными щитами, а пешеходам — по возможности переждать непогоду в помещениях.
Ранее мы писали, что в большинстве областей Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы, местами град, шквалы и сильные ливни.