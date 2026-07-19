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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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180
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Непогода надвигается: в одном из регионов объявили первый уровень опасности

Жителей Киевщины призвали к осторожности из-за ухудшения погоды.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Непогода в Киеве. Фото иллюстративное

Непогода в Киеве. Фото иллюстративное / © Facebook/Маргарита Волошина

В ближайшие часы и до конца суток 19 июля на территории Киева и Киевской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие два часа с удержанием до конца суток 19 июля ожидаются грозы, в отдельных районах град шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Сложные погодные условия могут негативно отразиться на работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта.

Водителям рекомендуют не парковать автомобили под деревьями и большими рекламными щитами, а пешеходам — по возможности переждать непогоду в помещениях.

Ранее мы писали, что в большинстве областей Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы, местами град, шквалы и сильные ливни.

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Дата публикации
Количество просмотров
180
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