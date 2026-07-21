У Києві шахрай виманив у пенсіонерки майже мільйон гривень, прикриваючись СБУ: як діяла схема

Шахрай, який ошукав 81-річну киянку / © Київська міська прокуратура

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У Києві шахраї, представляючись працівниками СБУ, виманили у 81-річної пенсіонерки 1 млн гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва 24-річному киянину повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

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Встановлено, що 81-річній жінці зателефонували та повідомили, що вона підозрюється у державній зраді та фінансуванні країни-агресора через покупку ліків в аптеці, які вироблені у РФ. Відтак відносно неї розслідується провадження щодо колабораційної діяльності.

Потерпіла, щоб зняти усі питання так званих правоохоронців, погодилась на співпрацю. Їй наказали зібрати усі її заощадження покласти у пакети (окремо кожну валюту), та передати співробітнику СБУ, який начебто приїде за ними. Таким чином у жінки виманили 9300 доларів США, 4000 євро та 320 000 тис. грн загалом майже 1 млн грн.

У столиці шахрай ошукав 81-річну киянку / © Поліція Києва

У столиці шахрай ошукав 81-річну киянку / © Поліція Києва

У столиці шахрай ошукав 81-річну киянку / © Поліція Києва

За грошима до постраждалої прийшла інша бабуся, яку шахраї використали, переконавши у тому, що вона також допомагає СБУ.

Усі гроші жінка передала 24-річному підозрюваному, який того ж дня переказав їх на крипторахунок організатора шахрайської схеми.

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Нагадаємо, поліцейські Києва застерігають мешканців від нових шахрайських схем. Аферисти телефонують громадянам, представляються працівниками СБУ чи поліції та застосовують жорсткий психологічний тиск, виманюючи кошти.

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