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В метро Киева разделили платформу на зоны: зачем это сделали и где уже работает (фото)
На станции метро «Сырец» тестируют новое зонирование платформы во время работы станции в качестве укрытия.
На станции киевского метро «Сырец» тестируют новый подход к организации пространства на платформе на случай использования станции в качестве укрытия. Для пассажиров разместили специальные навигационные наклейки, рекомендующие, где лучше находиться разным категориям людей.
Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В частности, на платформе определили зоны для:
пассажиров с детьми;
маломобильных людей;
людей с животными;
пассажиров, которым нужно место для сидения.
В Киевском метрополитене подчеркивают, что новое зонирование носит рекомендательный характер. Сотрудники подземки не планируют принудительно перемещать пассажиров между определенными участками платформы.
Эффективность такого подхода будет зависеть от того, насколько пассажиры будут готовы соблюдать рекомендации и учитывать потребности людей рядом.
«Заботясь о собственном комфорте, помните и о комфорте других людей и соблюдайте рекомендации по размещению», — призвали в метрополитене.
В то же время, аналогичные решения сейчас разрабатывают и для других станций киевского метро.
В метрополитене отметили, что дополнительно сообщат о результатах пилотного проекта на «Сырце» и дальнейшем его внедрении.
Напомним о росте расходов на общественный транспорт в Киеве. Это может привести к волне увольнений среди медицинских работников и педагогов, а также вызвать волну социального недовольства, о чем уже заявил эксперт по городскому транспорту и общественный деятель Александр Гречко.