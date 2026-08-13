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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В метро Киева разделили платформу на зоны: зачем это сделали и где уже работает (фото)

На станции метро «Сырец» тестируют новое зонирование платформы во время работы станции в качестве укрытия.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В метро Киева разделили платформу на зоны: зачем это сделали и где уже работает (фото)

Метро Сырец / © КМДА

На станции киевского метро «Сырец» тестируют новый подход к организации пространства на платформе на случай использования станции в качестве укрытия. Для пассажиров разместили специальные навигационные наклейки, рекомендующие, где лучше находиться разным категориям людей.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, на платформе определили зоны для:

  • пассажиров с детьми;

  • маломобильных людей;

  • людей с животными;

  • пассажиров, которым нужно место для сидения.

Метро Сырец / © КМДА

Метро Сырец / © КМДА

В Киевском метрополитене подчеркивают, что новое зонирование носит рекомендательный характер. Сотрудники подземки не планируют принудительно перемещать пассажиров между определенными участками платформы.

Метро Сырец / © КМДА

Метро Сырец / © КМДА

Эффективность такого подхода будет зависеть от того, насколько пассажиры будут готовы соблюдать рекомендации и учитывать потребности людей рядом.

«Заботясь о собственном комфорте, помните и о комфорте других людей и соблюдайте рекомендации по размещению», — призвали в метрополитене.

В то же время, аналогичные решения сейчас разрабатывают и для других станций киевского метро.

В метрополитене отметили, что дополнительно сообщат о результатах пилотного проекта на «Сырце» и дальнейшем его внедрении.

Напомним о росте расходов на общественный транспорт в Киеве. Это может привести к волне увольнений среди медицинских работников и педагогов, а также вызвать волну социального недовольства, о чем уже заявил эксперт по городскому транспорту и общественный деятель Александр Гречко.

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