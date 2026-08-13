Могут напасть даже в парке: в Киеве и области активизировались змеи, уже есть первые случаи

В Киеве и области активизировались гадюки / © Associated Press

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В Киеве и области повысился риск встречи со змеями. Гадюки могут встречаться не только в лесах за городом, но и в коммунальных парках и зеленых зонах столицы.

Об угрозе в эфире «Київ24» предупредила заведующая 1 отделением КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева» Ольга Богдан.

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В Киеве и области выросло количество гадюк: как уберечься от укуса

Медики отмечают, что всплеск случаев укусов змей традиционно приходится на май, но в этом году пресмыкающиеся ведут себя активнее из-за аномальной жары.

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В связи с этим горожанам советуют быть внимательными во время прогулок и отдыха на свежем воздухе.

В Киеве и Киевской области можно встретить ядовитых змей, в частности, три вида гадюк.

Самой высокой опасностью встречи со змеей в Киеве могут быть парковые и лесные зоны.

Период до сентября включительно потенциально опасен из-за теплых температур и начала сезона сбора грибов. В сентябре людям, которые будут собираться идти за грибами, также следует учитывать опасность укусов змей. Это касается прежде всего Закарпатья и западных областей страны.

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В Киевской области двухлетнего мальчика укусила змея

Напомним, в Киевской области двухлетнего Нектария госпитализировали в «Охматдет» после укуса змеи. Ребенок играл во дворе частного дома, когда родители заметили покраснение на ноге, но сначала списали это на укус насекомого. Впоследствии у мальчика резко повысилась температура до 39,7 °C, а пораженный участок начал синеть, после чего ребенка срочно доставили в больницу.

Медики установили истинную причину ухудшения состояния и назначили ребенку детоксикационную и антибактериальную терапию под ежедневным наблюдением хирургов. Нектарий успешно прошел лечение, его состояние улучшилось, и он уже вернулся домой.

В «Охматдете» отметили, что в медицинском наблюдении нуждается даже «сухой укус» без впрыскивания яда. По словам заведующего отделением интенсивной терапии интоксикаций Виталия Ица, микроорганизмы из пасти змей могут попасть в рану и вызвать опасный инфекционный процесс.

Что делать, если вас укусила змея: первая помощь

Напомним, в случае укуса змеи категорически запрещено высасывать яд, разрезать место укуса, накладывать жгут, прикладывать лед и употреблять алкоголь. Такие действия из народной медицины лишь усугубляют состояние пострадавшего, способствуют инфицированию раны, вызывают некроз тканей или ускоряют распространение яда организмом.

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Распознать укус ядовитой гадюки можно по двум четким отверстиям от зубов, отеку, синюшности, жгучей боли и головокружению.

Вместо этого необходимо сохранять спокойствие, минимизировать движения и немедленно вызвать скорую по номеру 103 (или 112/911 за границей). Пораженную конечность нужно обездвижить, зафиксировать ниже уровня сердца и оставлять под постоянным наблюдением, чтобы контролировать отек и возможные признаки анафилаксии до приезда медиков.

Чтобы уберечься от нападения пресмыкающихся, во время прогулок по лесу или степи следует носить плотную обувь и штаны, проверять тропы палкой, избегать высокой травы и никогда не касаться змей. Также следует быть осмотрительными у бревен и камней, а придомовую территорию держать чистой от затененных укрытий и мусора.

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