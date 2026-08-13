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У метро Києва розділили платформу на зони: навіщо це зробили і де вже працює (фото)
На станції метро «Сирець» тестують нове зонування платформи під час роботи станції як укриття.
На станції київського метро «Сирець» тестують новий підхід до організації простору на платформі на випадок використання станції як укриття. Для пасажирів розмістили спеціальні навігаційні наліпки, які рекомендують, де краще перебувати різним категоріям людей.
Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Зокрема, на платформі визначили зони для:
пасажирів із дітьми;
маломобільних людей;
людей із тваринами;
пасажирів, яким потрібне місце для сидіння.
У Київському метрополітені наголошують, що нове зонування має рекомендаційний характер. Працівники підземки не планують примусово переміщувати пасажирів між визначеними ділянками платформи.
Ефективність такого підходу залежатиме від того, наскільки пасажири будуть готові дотримуватися рекомендацій та враховувати потреби людей поруч.
«Піклуючись про власний комфорт, пам’ятайте і про комфорт інших людей та спільно дотримуйтесь рекомендацій щодо розміщення», — закликали у метрополітені.
Водночас аналогічні рішення зараз розробляють і для інших станцій київського метро.
У метрополітені зазначили, що додатково повідомлять про результати пілотного проєкту на «Сирці» та подальше його впровадження.
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