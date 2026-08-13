ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

У метро Києва розділили платформу на зони: навіщо це зробили і де вже працює (фото)

На станції метро «Сирець» тестують нове зонування платформи під час роботи станції як укриття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У метро Києва розділили платформу на зони: навіщо це зробили і де вже працює (фото)

Метро Сирець / © КМДА

На станції київського метро «Сирець» тестують новий підхід до організації простору на платформі на випадок використання станції як укриття. Для пасажирів розмістили спеціальні навігаційні наліпки, які рекомендують, де краще перебувати різним категоріям людей.

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, на платформі визначили зони для:

  • пасажирів із дітьми;

  • маломобільних людей;

  • людей із тваринами;

  • пасажирів, яким потрібне місце для сидіння.

Метро Сирець / © КМДА

Метро Сирець / © КМДА

У Київському метрополітені наголошують, що нове зонування має рекомендаційний характер. Працівники підземки не планують примусово переміщувати пасажирів між визначеними ділянками платформи.

Метро Сирець / © КМДА

Метро Сирець / © КМДА

Ефективність такого підходу залежатиме від того, наскільки пасажири будуть готові дотримуватися рекомендацій та враховувати потреби людей поруч.

«Піклуючись про власний комфорт, пам’ятайте і про комфорт інших людей та спільно дотримуйтесь рекомендацій щодо розміщення», — закликали у метрополітені.

Водночас аналогічні рішення зараз розробляють і для інших станцій київського метро.

У метрополітені зазначили, що додатково повідомлять про результати пілотного проєкту на «Сирці» та подальше його впровадження.

Нагадаємо про зростання витрат на громадський транспорт у Києві. Це може призвести до хвилі звільнень серед медичних працівників та освітян, а також викликати хвилю соціального невдоволення, про що вже заявив експерт з питань міського транспорту та громадський діяч Олександр Гречко.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie