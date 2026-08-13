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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Коли у маршрутках Києва можна буде платити карткою: в КМДА назвали терміни

У КМДА розповіли про перспективи запровадження безготівкової оплати у столичних маршрутках.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Київська маршрутка

Київська маршрутка / © УНІАН

Київська влада та перевізники шукають рішення для запуску безготівкового розрахунку у маршрутках. Водночас очікувати на появу валідаторів слід протягом певного часу після скасування воєнного стану.

Про це розповіли у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, повідомляє hromadske.

У київських маршрутних таксі валідатори мають встановити не пізніше ніж через дев’ять місяців після припинення воєнного стану.

Наразі столичні маршрутки не обладнані пристроями для безготівкової оплати й не підключені до міської автоматизованої системи обліку проїзду (АСОП). Водночас у КМДА заявляють про намір повністю відмовитися від готівки в цьому виді транспорту.

«Станом на сьогодні з боку приватних перевізників вживаються заходи, направлені на запровадження безготівкової оплати за проїзд, зокрема вивчаються способи реалізації та можливості співпраці з фінансовими та банківськими установами», — заявили у Департаменті транспортної інфраструктури.

До слова, зростання цін на проїзд у Києві, де дорога для працівників із передмістя може сягати 12 тис. грн на місяць, загрожує масовими звільненнями серед медиків і освітян та соціальним вибухом. Через відсутність пільг і компенсацій люди з невеликими зарплатами витрачають на транспорт суми, співмірні з їхніми заробітками, і змушені працювати лише заради покриття витрат на дорогу.

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