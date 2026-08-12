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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1513
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У Києві гримлять вибухи: перші подробиці

Повітряні сили попереджали про групи ворожих БпЛА у напрямку Київщини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Дим

Дим / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві пролунали вибухи 12 серпня під час повітряної тривоги. Тривогу оголосили через загрозу російських дронів.

Про це повідомили жителі міста.

Перед тим, як у столиці прогриміли вибухи, Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ російських реактивних дронів у напрямку Броварів у Київській області.

Повідомлялося також про групу реактивних безпілотників на півночі Чернігівської та Черкаської областей, які летять курсом на Київщину.

Нагадаємо, місцева влада Київщини інформувала, що в регіоні зафіксовано російські безпілотники, працює ППО. Мешканців закликали залишатися в укриттях і не знімати роботу українських захисників.

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