У Києві гримлять вибухи: перші подробиці

Дим / © Associated Press

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У Києві пролунали вибухи 12 серпня під час повітряної тривоги. Тривогу оголосили через загрозу російських дронів.

Про це повідомили жителі міста.

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Перед тим, як у столиці прогриміли вибухи, Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ російських реактивних дронів у напрямку Броварів у Київській області.

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Повідомлялося також про групу реактивних безпілотників на півночі Чернігівської та Черкаської областей, які летять курсом на Київщину.

Нагадаємо, місцева влада Київщини інформувала, що в регіоні зафіксовано російські безпілотники, працює ППО. Мешканців закликали залишатися в укриттях і не знімати роботу українських захисників.

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