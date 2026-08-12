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- Київ
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У Києві гримлять вибухи: перші подробиці
Повітряні сили попереджали про групи ворожих БпЛА у напрямку Київщини.
У Києві пролунали вибухи 12 серпня під час повітряної тривоги. Тривогу оголосили через загрозу російських дронів.
Про це повідомили жителі міста.
Перед тим, як у столиці прогриміли вибухи, Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ російських реактивних дронів у напрямку Броварів у Київській області.
Повідомлялося також про групу реактивних безпілотників на півночі Чернігівської та Черкаської областей, які летять курсом на Київщину.
Нагадаємо, місцева влада Київщини інформувала, що в регіоні зафіксовано російські безпілотники, працює ППО. Мешканців закликали залишатися в укриттях і не знімати роботу українських захисників.