У Києві на Теремках могли зберегти сотні дерев: архітектор пояснив, що не так із проєктом КМДА

Дерева (ілюстративне фото) / © pixabay.com

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Масштабна вирубка дерев під час прокладання тепломережі у Києві викликала запеклі суперечки між громадськістю та міською владою. Замість знищення сотень зелених насаджень можна було обійтися мінімальними втратами.

Про це повідомив інженер та архітектор Національної спілки архітекторів України Максим Мятко для Новини.LIVE.

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Чому вирубка була надмірною: позиція архітектора

Архітектор Максим Мятко заявив, що ширина інженерного каналу для двох труб могла становити близько трьох метрів. А разом із необхідними відступами від дерев загальна ширина траси — приблизно 6–8 метрів.

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За словами архітектора, влада сама витратила гроші на перенесення труб і тим самим довела, що мережі можна прокладати набагато ощадливіше. Зокрема, фахівець зазначив, що показаний канал завширшки 2,7 метра чудово вміщує обидві великі труби.

«Навіть якщо потрібно було видалити для прокладання цієї мережі там від трьох до шести-восьми метрів, то навіщо б потрібно було видаляти вікові дуби всі інші зелені насадження шириною 26-24 м? Чим це обґрунтовано? Ми так цього і не побачили, та не зрозуміли траси прокладання», — зауважив архітектор.

Активісти запропонували прокласти труби вздовж звичайної пішохідної доріжки, де немає дерев. За їхніми підрахунками, тоді довелося б зрізати лише 10-20 дерев замість 600. Архітектор зазначив, що цей проєкт нашвидкоруч зробили всього за два дні, і навіть самі інженери визнали його вдалим.

Скандал з вирубування 100-річних дубів на Теремках — останні новини

Нагадаємо, у київському мікрорайоні Теремки виник серйозний конфлікт через знищення вікової лісосмуги заради нової теплотраси. Через це на місці робіт навіть ставалися сутички між місцевими мешканцями та правоохоронцями.

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Очевидці розповідали в інтернеті про жорстку поведінку поліцейських під час акцій протесту. Зокрема, силовики затримали підлітків прямо на очах у мами, яка бігла слідом за службовою машиною.

У КМДА запевняють, що вирубка дерев була вимушеним кроком для спорудження резервної теплотраси. Чиновники пояснюють, що змінити маршрут неможливо, адже вулиця Теремківська вже повністю заповнена іншими комунікаціями — водогонами, каналізаційними трубами та електричними кабелями.

Попри це, через суспільний резонанс і протести міська влада все ж вирішила тимчасово зупинити будівельні роботи на цій ділянці, щоб ще раз перевірити проєкт.

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