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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Мати бігла за автомобілем поліції: у Києві під час протесту на Теремках затримали дітей

Поліція затримала підлітків під час протесту через вирубування дерев у Києві.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Поліція

Поліція / © УНІАН

У Києві правоохоронці затримали підлітків під час протестів проти знищення зеленої зони. Дітей вивели на очах у матері та в супроводі ювенальної поліції, а жінка змушена була бігти за автомобілем.

Про це повідомила активістка Катерина Чепура.

У Києві під час протесту затримали підлітків — подробиці

За словами Катерини Чепури, затриманим підліткам висунули звинувачення в тому, що вони нібито не давали рухатися парком та кидали яйця.

«Затримували на очах у матері, в супроводі ювенальної поліції, мама бігла за авто», — зауважила активістка.

Вона додала, що оскільки поліція не мала жодних доказів цих порушень, дітей протримали кілька годин, взяли пояснення та зрештою відпустили. Авторка допису зазначила, що в парку було багато інших підлітків, які також переймаються долею зеленої зони.

«Повикидавши нас за межі паркану, поліція і підрядники розділились і одна частина цього угруповання пішла на інший кінець парку та почали вирубку з іншого боку біля дитмайданчика, але велика кількість місцевих швидко завадила вирубці», — повідомила Катерина Чепура.

Вона додала, що ситуація змінилася після приїзду журналістів — щойно почалося знімання, вирубування зупинили. Скориставшись цим, активісти зайшли на територію робіт. Представники полку поліції спеціального призначення (ППСП) цього разу не застосовували жорстких заходів, а звичайна поліція не змогла зупинити людей через кількісну перевагу активістів.

«На даний момент ми зупинили вирубку дерев. Але половини парку вже нема. Завтра все почнеться знову. Їду додому з синцями. Останнього разу такі жахливі синці від поліції я отримала під час протестів проти обмеження мирних зібрань, навіть не можу пригадати рік», — повідомила активістка.

Водночас у дописі підкреслюється, що ніхто з учасників протесту не виступає проти прокладання теплотраси — її можна спокійно прокласти вулицею Теремківською, як це передбачено Генеральним планом Києва.

Протест у Києві через вирубування парку — що відомо

Нагадаємо, на Теремках у Києві спалахнув скандал через вирубування 80-річної лісосмуги задля прокладання теплотраси, що спричинило сутички місцевих жителів із поліцією.

У лісосмузі планують зрізати 660 дерев. За словами активістів, цій зеленій зоні близько 80 років. Вона збереглася ще з тих часів, коли за Теремками та Окружною дорогою не було забудови, а тяглися лише дачі та поля, розділені захисними смугами.

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