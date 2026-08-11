- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 936
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві медиків викликали до Шевченківського району після атаки РФ: бригада виїхала на місце
У Шевченківському районі Києва медиків викликали на місце події після російської атаки.
У Шевченківському районі Києва зафіксовано виклик медиків на тлі російської атаки на столицю.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, бригада екстреної медичної допомоги вже вирушила на місце виклику у Шевченківському районі.
Інформація про можливих постраждалих та наслідки атаки наразі уточнюється.
КМДА: У Шевченківському районі фіксується загоряння складських приміщень.
Загроза зберігається. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У столиці цієї ночі лунали вибухи. Міська влада закликає киян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.