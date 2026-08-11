У Києві медиків викликали до Шевченківського району після атаки РФ: бригада виїхала на місце

Швидка допомога / © pixabay.com

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У Шевченківському районі Києва зафіксовано виклик медиків на тлі російської атаки на столицю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, бригада екстреної медичної допомоги вже вирушила на місце виклику у Шевченківському районі.

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Інформація про можливих постраждалих та наслідки атаки наразі уточнюється.

КМДА: У Шевченківському районі фіксується загоряння складських приміщень.

Загроза зберігається. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У столиці цієї ночі лунали вибухи. Міська влада закликає киян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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