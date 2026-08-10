На Київщині посилюють заходи безпеки на АЗС через удари Росії: що зміниться

Удар по АЗС на Криворіжжі / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

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На Київщині посилюють заходи безпеки та захисту автозаправних станцій після посилення російських ударів по АЗС в різних регіонах країни (переважно прикордонних і прифронтових).

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Тимур Ткаченко

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Ткаченко провів нараду щодо посилення безпеки автозаправних станцій і комплексів у Київській області. Участь у ній взяли представники ЗСУ, поліції, ДСНС та оператори ринку.

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«Наша спільна задача — посилити безпеку перебування працівників та відвідувачів АЗС на Київщині з огляду на виклики, які диктує війна», — заявив голова ОВА.

Один із головних пріоритетів Ткаченко нащвав впровадження на АЗС регіону автоматизованих систем сповіщення та оновлення протоколів реагування персоналу на сигнали повітряної тривоги.

Крім того, учасники наради порушили питання облаштування укриттів біля тих заправок, які розташовані далеко від наявних захисних споруд. У цьому напрямі планується посилити діалог із власниками та операторами АЗС.

Також на засіданні обговорли очищення заправок від покинутих автомобілів, які захаращують маршрути евакуації, перешкоджають доступу до гідрантів та проїзду спецтехніки. Конкретні юридичні та практичні рішення щодо розчищення територій АЗС від таких машин винесуть на розгляд найближчого засідання Ради оборони Київської області.

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Раніше росіяни знищили за ніч всі АЗС в одній з громад на Полтавщині.

3 серпня унаслідок російського удару по автозаправній станції у Широківській громаді під Кривим Рогом загинули 42-річний рятувальник Едуард Разлог та його 8-річний син Максим.

Нагадаємо, Росія тероризує українські АЗС. За даними аналітиків, від початку квітня в Україні зафіксували щонайменше 246 атак на автозаправні станції.

Раніше повідомлялося, що усі заправки від Харкова до Полтави знищені ударами РФ.

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