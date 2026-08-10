ДТП в Києві і прорив труби на вулиці Білицькій / © Патрульна поліція Києва

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У Києві на вулиці Білицькій 10 серпня сталася аварія: автомобіль Mini Cooper провалився під асфальт через, ймовірно, прорив магістральної труби водоканалу. Водійка встигла врятувати дитину, на місці працюють екстрені служби.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та розповіла журналістам водійка Mini.

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На вулиці Білицькій у Подільському районі Mini Cooper передньою частиною провалився під землю. На поверхні залишилася лише задня частина машини, а її колеса опинилися в повітрі.

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За інформацією місцевих пабліків, аварія могла статися через прорив магістральної труби водоканалу. Вода, ймовірно, вимила ґрунт під дорожнім покриттям, після чого асфальт почав руйнуватися під вагою автомобілів. У результаті під дорогою утворилася велика порожнина, куди й провалилася машина.

Через аварію рух вулицею Білицькою тимчасово обмежили в обох напрямках. Про це повідомив канал «Київ 24». У Патрульній поліції Києва також заявили про ускладнення руху через прорив труби. На місці працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків аварії та ремонтом.

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!» — закликали правоохоронці.

Прорив труби на вулиці Білицькій / © Патрульна поліція Києва

На фотографіях із місця події видно автомобіль, що провалився під землю, а поруч із ним — техніку ДСНС. Даних про постраждалих або загиблих наразі немає.

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ДТП на вулиці Білицькій / © Інформатор

ДТП на вулиці Білицькій / © "Київ24"

Власниця Mini Cooper Юлія розповіла телеканалу «Новини.Live», що в момент аварії везла дитину до дитсадка. За її словами, частина дороги була залита водою, що могло свідчити про пошкодження комунікацій.

«Коли ми доїхали до цієї ділянки, посеред дороги були розташовані два блоки огородження. І був проїзд або по зустрічній смузі, або справа. На цих білих блоках був знак — об’їзд справа по дорозі, куди я і поїхала, довіряючи знакам, хоча там була калюжа. В’їхавши в калюжу, виглядала вона неглибокою, я одразу відчула, як машина накренило. Під передніми колесами сів асфальт. І правим колесом машина одразу почала туди тонути. Я пробувала здати назад, якось максимально вирулити, але це було вже неможливо. Я швидко вискочила з машини, витягла дитину. Машина вже була в воді, ноги в мене були мокрі, але ми встигли вискочитися неушкодженими», — розповіла жінка.

Юлія також повідомила, що представники «Київводоканалу» прибули на місце майже одразу, однак, за її словами, згодом прибрали знак, який вказував водіям напрямок об’їзду. Поліція та рятувальники, як зазначила водійка, приїхали приблизно через 40 хв. та годину відповідно. На той момент врятувати автомобіль уже було неможливоося.

За словами жінки, місцеві мешканці розповідають, що подібні аварії на цій ділянці відбуваються вже вшосте. Водночас проблему з дорожнім покриттям досі не усунули.

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Нагадаємо, 10 серпня на Житомирському шосе у Києві сталася смертельна ДТП. 24-річний водій Audi не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажівку. Внаслідок зіткнення на місці загинули його 27-річна дружина та дворічна дитина, а самого водія госпіталізували.

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