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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Смертельна ДТП у Києві: водій відправив на той світ власну дружину та дитину (фото)

На Житомирському шосе 24-річний керманич Audi врізався у вантажівку з причепом — унаслідок зіткнення його 27-річна дружина та дворічна дитина загинули на місці, а сам водій потрапив до лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ДТП у Києві

ДТП у Києві / © Національна поліція України

У понеділок, 10 серпня, вранці на Житомирському шосе, у Києві сталася масштабна ДТП з фатальними наслідками. Унаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинула молода жінка та дворічна дитина.

За даними поліції Києва, аварія трапилася близько 05:50 у Святошинському районі столиці.

За попередньою інформацією слідчих, 24-річний керманич автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та на швидкості врізався у вантажне авто з причепом, що рухалося попереду.

Удар виявився критичним: на місці події від отриманих травм загинули 27-річна дружина водія та їхня 2-річна дитина. Водія з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

За попередніми висновками правоохоронців, водій легковика на момент аварії був тверезим.

Смертельна ДТП у Києві / © Національна поліція України

Смертельна ДТП у Києві / © Національна поліція України

Смертельна ДТП у Києві / © Національна поліція України

Смертельна ДТП у Києві / © Національна поліція України

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП Головного управління Нацполіції та профільні служби для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, на Львівщині 68-річний керманич Mercedes-Benz Sprinter п’яним виїхав на узбіччя та збив на смерть 38-річного пішохода. Загиблий був діючим військовослужбовцем ЗСУ, який перебував у відпустці. Трагедія сталася на очах у його 17-річного сина.

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