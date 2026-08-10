Смертельное ДТП в Киеве: водитель отправил на тот свет собственную жену и ребенка (фото)

ДТП под Киеве / © Национальная полиция Украины

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В понедельник, 10 августа, утром на Житомирском шоссе, в Киеве произошло масштабное ДТП с роковыми последствиями. В результате столкновения легковушки и грузовика погибла молодая женщина и двухлетний ребенок.

По данным полиции Киева, авария произошла около 05:50 в Святошинском районе столицы.

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По предварительной информации следователей, 24-летний водитель автомобиля Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на скорости врезался в грузовой автомобиль с двигавшимся впереди прицепом.

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Удар оказался критическим: на месте происшествия от полученных травм погибли 27-летняя водительская жена и их 2-летний ребенок. Водителя с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

По предварительным выводам правоохранителей, водитель легковушки на момент аварии был трезв.

Смертельное ДТП в Киеве / © Национальная полиция Украины

Смертельное ДТП в Киеве / © Национальная полиция Украины

На месте происшествия продолжают работу следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Главного управления Нацполиции и профильные службы для установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, во Львовской области 68-летний вождь Mercedes-Benz Sprinter пьяным выехал на обочину и сбил насмерть 38-летнего пешехода. Погибший был действующим военнослужащим ВСУ, находившимся в отпуске. Трагедия произошла на виду у его 17-летнего сына.

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