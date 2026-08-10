- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 18k
- Время на прочтение
- 1 мин
Смертельное ДТП в Киеве: водитель отправил на тот свет собственную жену и ребенка (фото)
На Житомирском шоссе 24-летний водитель Audi врезался в грузовик с прицепом — в результате столкновения его 27-летняя жена и двухлетний ребенок погибли на месте, а сам водитель попал в больницу.
В понедельник, 10 августа, утром на Житомирском шоссе, в Киеве произошло масштабное ДТП с роковыми последствиями. В результате столкновения легковушки и грузовика погибла молодая женщина и двухлетний ребенок.
По данным полиции Киева, авария произошла около 05:50 в Святошинском районе столицы.
По предварительной информации следователей, 24-летний водитель автомобиля Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на скорости врезался в грузовой автомобиль с двигавшимся впереди прицепом.
Удар оказался критическим: на месте происшествия от полученных травм погибли 27-летняя водительская жена и их 2-летний ребенок. Водителя с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
По предварительным выводам правоохранителей, водитель легковушки на момент аварии был трезв.
На месте происшествия продолжают работу следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Главного управления Нацполиции и профильные службы для установления всех обстоятельств трагедии.
Напомним, во Львовской области 68-летний вождь Mercedes-Benz Sprinter пьяным выехал на обочину и сбил насмерть 38-летнего пешехода. Погибший был действующим военнослужащим ВСУ, находившимся в отпуске. Трагедия произошла на виду у его 17-летнего сына.