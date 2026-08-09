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- Киев
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Скандал на Теремках: Стерненко обвинил коммунальщиков в вырубке деревьев техникой для ВСУ — ответ КГГА
В «Киевзеленстрое» и КГГА опровергли использование переданной для ВСУ техники для вырубки деревьев
Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что деревья на Теремках в Киеве вырубают с помощью спецтехники, которую Великобритания якобы передала на нужды сил обороны.
Об этом блогер написал в своих соцсетях.
Он опубликовал фото спецтехники с наклейками флагов Украины и Великобритании. Также на технике «Киевзеленстроя» видна наклейка с надписью «ВСУ».
Ответившие КГГА и «Киевзеленстрой»
В «Киевзеленстрое» уверяют, что техника была приобретена у частной компании и произведена в Великобритании.
«Маркирование на авто КО „Киевзеленстрой“, о котором пишут отдельные общественные деятели, являются наклейками, информирующими о том, что часть прибыли от продажи экскаваторов компания-продавец направляет на помощь ВСУ. Маркировка на технике подчеркивает гражданскую позицию компании-продавца и свидетельствует о ее поддержке украинской армии», — объяснили коммунальщики.
Также городские власти утверждают, что техника не является гуманитарной помощью, а приобретена для «текущей хозяйственной деятельности коммунального предприятия».
Поэтому в КГГА призвали блоггеров и активистов «не спекулировать на теме поддержки ВСУ в контексте мер по строительству тепловой сети для отопления микрорайонов Теремки-1 и Теремки-2».
Скандал по вырубке 100-летних дубов на Теремках
Напомним, на Теремках в Киеве разразился скандал из-за вырубки 80-летней лесополосы для прокладки теплотрассы, что повлекло стычки местных жителей с полицией.
В Сети очевидцы писали, что правоохранители вели себя очень грубо по отношению к протестующим. В частности, стражи порядка задержали подростков во время протестов против уничтожения зеленой зоны. Детей вывели на глазах у матери и в сопровождении ювенальной полиции, а женщина вынуждена была бежать за автомобилем.
В КГГА поясняли, что удаление части зеленых насаждений на Теремках в Киеве является вынужденной мерой для строительства новой резервной тепловой сети.