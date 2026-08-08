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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2348
Время на прочтение
1 мин

На вокзале в Броварах две девочки получили поражение током: одна из них в тяжелом состоянии

Девочка пыталась вылезти на неподвижное влечение и получила удар электрическим током высокого напряжения.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Удар током

Удар током / © УНИАН

В Броварах Киевской области 13-летнюю девочку поразило током в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в Telegram.

«Только что поступила информация о поражении током 13-летней девочки-подростка в районе нашего железнодорожного вокзала. Ребенок пытался залезть на неподвижное влечение», — написал мэр.

Пострадавшая доставлена в Броварскую больницу. Состояние девочки крайне тяжелое.

Подруга пострадавшей девочки получила ожоги рук, угрозы для жизни нет.

Напомним, год назад в больнице умерла 14-летняя Татьяна Киданчук из Бучи Киевской области, которая накануне получила тяжелые травмы в результате поражения током на крыше поезда.

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