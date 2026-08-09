Ядовитая вода после удара РФ: киевское озеро во второй раз за месяц загрязнилось нефтью

Кирилловское озеро

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Кирилловское озеро на Оболони в Киеве вторично через месяц загрязнено нефтепродуктами из-за российской атаки. Первая утечка произошла 2 июля, новая — после удара 8 августа.

Об этом говорится в сюжете Киев24.

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По словам журналистки, загрязнение также попало в ручье Сырец, а сильный ливень деформировал часть заградительных бонов. Специалистам «Плесо» и ГСЧС удалось оперативно восстановить систему и установить новый крупный бон, удерживающий загрязнение в северной части озера.

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По информации спасателей, утечки нефтепродуктов в Днепр пока нет, но воду из водоема передали на лабораторные исследования. Пока купаться в водоеме запрещено. У берега ощущается резкий запах нефти.

Нефтепродукты в Кирилловском озере — что известно

Напомним, 2 июля после российской атаки произошел гигантский разлив нефти на Кирилловском озере. Последствия ликвидировали четыре дня. Площадь загрязнения зеркала воды составила 20 600 кв. м.

По оценкам генерального директора КП «Плесо» Андрея Вагина, озеро в Киеве еще долго будет загрязнено и быстро восстановить экологическое состояние водоема не удастся.

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