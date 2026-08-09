Пустые полочки в «Сильпо» / © Hromadske.ua

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В результате массированных российских атак на логистические площадки и склады продуктовых сетей в киевских супермаркетах можно заметить таблички вместо некоторых категорий продуктов. На табличках написано, что из-за ударов россиян пострадала логистика и уничтожены продукты, но поставки совсем скоро возобновятся.

Сеть «Сильпо» предупредила о задержках с доставкой продуктов в супермаркеты из-за российских обстрелов. Соответствующее видео публикуют «Новини.LIVE».

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В «Сильпо» после российских обстрелов есть не все продукты: что известно

На полках некоторых магазинов — в частности, в отделах с фруктами и овощами — уже виднеются пустые полочки. Впрочем, в компании уверяют, что совсем скоро продукты снова будут на прилавках.

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Фото: соцсети

Дефицит возник из-за последствий массированного обстрела Украины в ночь на 5 августа, который нанес удар по гражданскому бизнесу и логистической инфраструктуре.

Пострадали не менее 13 предприятий. На двух распределительных центрах «Сильпо» вспыхнули пожары, в результате которых погибли шесть работников.

Серьезные разрушения испытали и объекты других компаний — NOVUS, «Новой почты», ROZETKA, «Эпицентра», INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine и Toyota Украина.

Пока ритейлер перестраивает маршруты поставки, чтобы как можно быстрее обновить привычный ассортимент в магазинах.

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Последствия последних российских атак

Напомним, в последнее время враг активно наносит массированные ракетные и дроновые удары по украинским логистическим площадкам, складам и сортировочным центрам в разных регионах.

В частности, в августе 2026 года существенные разрушения понесли мощности сетей «Эпицентр», Novus, «Сильпо», «Rozetka», «Новая почта», «Укрпочта», а также многих иностранных и украинских производителей, из-за чего убытки достигают миллиардов гривен.

Между тем, российские мошенники массово отправляют бизнесу манипуляционные письма с требованиями оплатить деньги якобы за избегание дальнейших атак «Шахедов», что не имеет никакого отношения к реальности.

Несмотря на значительные потери и необходимость перестраивать логистические пути, предприниматели заверили, что дефицита товаров или резкого скачка цен не будет. Для минимизации рисков компании переходят на прямые поставки «с колес» без концентрации продукции на крупных объектах.

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