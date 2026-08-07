Столкновения с полицией и задержание подростков: в КГГА объяснили, зачем уничтожают зеленую зону на Теремках

Полиция жестко задерживает протестующую. Фото со страницы Kateryna Chepura в Facebook

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Удаление части зеленых насаждений на Теремках в Киеве является вынужденной мерой строительства новой резервной тепловой сети.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), комментируя последний скандал и стычки полиции с местными жителями.

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Защита от коллапса в случае атак на ТЭЦ-5

«Удаление части деревьев на Теремках — вынужденный шаг, необходимый для строительства новой тепловой сети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2», — утверждают в КГГА.

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Городские власти уверяют, что этот проект должен повысить энергетическую устойчивость столицы и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в условиях постоянной угрозы атак на критическую инфраструктуру.

КГГА отмечает, что в случае обстрела и повреждения оборудования ТЭЦ-5 без теплоснабжения может остаться более 280 зданий Голосеевского района. Поэтому власти создают резервную схему, которая позволит оперативно переключить потребителей на альтернативный источник тепла.

«Это значит, что даже в случае чрезвычайной ситуации тысячи жителей Теремков не останутся без отопления зимой. Сегодня главное, чтобы следующей зимой десятки тысяч людей не остались без тепла», — заверили в КГГА.

Новые деревья и общественное пространство: что будет на Теремках после ремонта

Отмечается, что перед началом проектных работ специалисты рассматривали и другие пути прокладки теплосети, однако все альтернативные варианты оказались в разы более дорогими и потребовали значительно больше времени для реализации.

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КГГА уверяет, что вместо удаленных деревьев на территории после прокладки теплотрассы высадят новые.

Также предлагается:

создание рекреационных зон;

обустройство экотроп и многолетних клумб;

внедрение экологических и природоориентированных решений;

установление современных частей благоустройства.

«После прокладки теплосети территорию рекультивируют, восстановят благоустройство и высадят новые деревья, кустарники и другие зеленые насаждения там, где это соответствует строительным нормам», — подытожили в КГГА.

Напомним, на Теремках в Киеве разразился скандал из-за вырубки 80-летней лесополосы для прокладки теплотрассы, что повлекло стычки местных жителей с полицией.

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В Сети очевидцы писали, что правоохранители вели себя очень грубо по отношению к протестующим. В частности, стражи порядка задержали подростков во время протестов против уничтожения зеленой зоны. Детей вывели на глазах у матери и в сопровождении ювенальной полиции, а женщина вынуждена была бежать за автомобилем.

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