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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
2 мин

Столкновения с полицией и задержание подростков: в КГГА объяснили, зачем уничтожают зеленую зону на Теремках

В КГГА отреагировали на скандал с вырубкой 80-летних деревьев и протестами в Киеве и заверили, что это «вынужденный шаг».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Полиция жестко задерживает протестующую. Фото со страницы Kateryna Chepura в Facebook

Полиция жестко задерживает протестующую. Фото со страницы Kateryna Chepura в Facebook

Удаление части зеленых насаждений на Теремках в Киеве является вынужденной мерой строительства новой резервной тепловой сети.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), комментируя последний скандал и стычки полиции с местными жителями.

Защита от коллапса в случае атак на ТЭЦ-5

«Удаление части деревьев на Теремках — вынужденный шаг, необходимый для строительства новой тепловой сети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2», — утверждают в КГГА.

Городские власти уверяют, что этот проект должен повысить энергетическую устойчивость столицы и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в условиях постоянной угрозы атак на критическую инфраструктуру.

КГГА отмечает, что в случае обстрела и повреждения оборудования ТЭЦ-5 без теплоснабжения может остаться более 280 зданий Голосеевского района. Поэтому власти создают резервную схему, которая позволит оперативно переключить потребителей на альтернативный источник тепла.

«Это значит, что даже в случае чрезвычайной ситуации тысячи жителей Теремков не останутся без отопления зимой. Сегодня главное, чтобы следующей зимой десятки тысяч людей не остались без тепла», — заверили в КГГА.

Новые деревья и общественное пространство: что будет на Теремках после ремонта

Отмечается, что перед началом проектных работ специалисты рассматривали и другие пути прокладки теплосети, однако все альтернативные варианты оказались в разы более дорогими и потребовали значительно больше времени для реализации.

КГГА уверяет, что вместо удаленных деревьев на территории после прокладки теплотрассы высадят новые.

Также предлагается:

  • создание рекреационных зон;

  • обустройство экотроп и многолетних клумб;

  • внедрение экологических и природоориентированных решений;

  • установление современных частей благоустройства.

«После прокладки теплосети территорию рекультивируют, восстановят благоустройство и высадят новые деревья, кустарники и другие зеленые насаждения там, где это соответствует строительным нормам», — подытожили в КГГА.

Напомним, на Теремках в Киеве разразился скандал из-за вырубки 80-летней лесополосы для прокладки теплотрассы, что повлекло стычки местных жителей с полицией.

В Сети очевидцы писали, что правоохранители вели себя очень грубо по отношению к протестующим. В частности, стражи порядка задержали подростков во время протестов против уничтожения зеленой зоны. Детей вывели на глазах у матери и в сопровождении ювенальной полиции, а женщина вынуждена была бежать за автомобилем.

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