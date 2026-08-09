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- Киев
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«Выгоняли из будок, но восемь не спасли»: детали пожара в приюте для собак под Киевом
В приюте «Сириус» рассказали о последствиях пожара, в котором погибли восемь четвероногих.
В приюте «Сириус» на Киевщине, где произошел масштабный пожар — из 70 оказавшихся в огне собак восемь погибли.
Об этом передает«Киев 24».
Огонь уничтожил более семи вольеров, мастерскую с инструментами и кухню для приготовления пищи животным. Когда вспыхнул пожар, на территории находились работники, которые начали его тушить. Однако этого было мало.
По словам владелицы приюта, пожар начался с проводки в мастерской после перепада напряжения и быстро распространился по территории.
«Из 70 собак восемь погибли. Все вольеры были открыты. Выгоняли собачек из будок, но 8 не смогли. Благодаря пожарным нам удалось спасти одну собаку, вытащить из домика. Пожар произошел очень быстро. Из-за перепада напряжения загорелась проводка, а затем последовал пожар дальше», — рассказала Александра Мезинова, основательница приюта «Сириус».
На странице приюта уточнили, что выжившие животные сейчас напуганы и находятся в сильном стрессе.
«Кто-то разбежался по территории, кого-то мы до сих пор ищем, кого-то приходится буквально успокаивать и возвращать в безопасное место», — говорится в сообщении.
Напомним, что 8 августа в Киевской области произошел пожар в приюте для животных «Сириус».