ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
288
Время на прочтение
1 мин

«Выгоняли из будок, но восемь не спасли»: детали пожара в приюте для собак под Киевом

В приюте «Сириус» рассказали о последствиях пожара, в котором погибли восемь четвероногих.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Испуганные и в сильном стрессе: в приюте «Сириус» ищут собак, разбежавшихся во время пожара

Испуганные и сильном стрессе: в приюте «Сириус» ищут собак, которые разбежались во время пожара

В приюте «Сириус» на Киевщине, где произошел масштабный пожар — из 70 оказавшихся в огне собак восемь погибли.

Об этом передает«Киев 24».

Огонь уничтожил более семи вольеров, мастерскую с инструментами и кухню для приготовления пищи животным. Когда вспыхнул пожар, на территории находились работники, которые начали его тушить. Однако этого было мало.

По словам владелицы приюта, пожар начался с проводки в мастерской после перепада напряжения и быстро распространился по территории.

«Из 70 собак восемь погибли. Все вольеры были открыты. Выгоняли собачек из будок, но 8 не смогли. Благодаря пожарным нам удалось спасти одну собаку, вытащить из домика. Пожар произошел очень быстро. Из-за перепада напряжения загорелась проводка, а затем последовал пожар дальше», — рассказала Александра Мезинова, основательница приюта «Сириус».

На странице приюта уточнили, что выжившие животные сейчас напуганы и находятся в сильном стрессе.

«Кто-то разбежался по территории, кого-то мы до сих пор ищем, кого-то приходится буквально успокаивать и возвращать в безопасное место», — говорится в сообщении.

Напомним, что 8 августа в Киевской области произошел пожар в приюте для животных «Сириус».

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie