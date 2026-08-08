Российский удар привел к новому загрязнению в Киеве: нефтепродукты попали в озеро

Загрязнение Кирилловского озера в Киеве / © скриншот с видео

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В Киеве после ночного обстрела столицы российскими войсками 8 августа было зафиксировано повторное незначительное загрязнение нефтепродуктами озера Кирилловское и ручья Сирец.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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В сообщении подчеркнули, что ситуацию осложнили обильные осадки и резкое повышение уровня воды в ручье и водоеме. Из-за этого были разорваны все заградительные боны, предназначенные для локализации загрязнения.

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КП «Плесо» восстановило систему локализации: сотрудники предприятия удалили три сорбирующих бона из ручья Сырец и полностью восстановили задерживающий бон в его устье.

К работам также были привлечены подразделения ГСЧС Киева, которые восстановили и надежно закрепили большой задерживающий бон между Кирилловским озером и ручьем. Он должен удерживать загрязненную эмульсию в северной части водоема и не допустить ее дальнейшего распространения.

Специалисты КП «Плесо» также отобрали пробы воды для лабораторных исследований. Результаты анализов будут использованы для дальнейшего мониторинга состояния озера Кирилловское и ручья Сирец.

Предприятие продолжает следить за ситуацией и, при необходимости, будет принимать дополнительные меры по ликвидации последствий загрязнения.

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Напомним, что в ночь на 8 августа российские войска вновь нанесли массированный ракетный удар с использованием баллистических ракет по Киеву. И снова, к сожалению, ни одну из ракет сбить не удалось.

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