Под Киевом произошел пожар в приюте для животных: сгорели вольеры и кухня, погибли собаки

Пожар в приюте «Сириус» под Киевом / © ГСЧС в Киевской области

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В Киевской области произошел пожар в приюте для животных «Сириус».

Об этом сообщило ГСЧС Киевщины в Telegram.

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«Сегодня в 04:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в вольерах для животных на территории приюта „Сириус“ в с. Федоровка Дымерской территориальной общины. На место происшествия оперативно прибыли спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Дымер и 55-го Государственного пожарно-спасательного поста села Сухолучье. По прибытию было установлено, что горят вольеры для животных», — говорится в сообщении.

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В 05:55 пожар ликвидирован на площади 300 кв. м, отметили спасатели.

Огнем уничтожены 20 вольеров, помещение для приготовления пищи, складское помещение и забор.

К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Причина пожара устанавливается.

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Пожар в приюте «Сириус» под Киевом / © ГСЧС в Киевской области

Пожар в приюте «Сириус» под Киевом / © ГСЧС в Киевской области

Что говорят в приюте

В приюте говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание.

«Ночью в приюте произошло короткое замыкание. Начался пожар. Огонь охватил вольеры, кухню и мастерскую. Сгорели инструменты, оборудование, запасы каши. Мы открыли вольеры, чтобы выпустить собак. Из 70 собак, которых удалось открыть, 8 погибли. 8 наших подопечных больше нет. Мы до сих пор не можем это осознать», — говорится в приюте в Facebook.

Выжившие животные сейчас напуганы и находятся в сильном стрессе.

«Кто-то разбежался по территории, кого-то мы до сих пор ищем, кого-то приходится буквально успокаивать и возвращать в безопасное место. Отдельно хотим поблагодарить пожарных. Они действовали очень быстро и очень по-человечески. Помогли не только потушить огонь, но и спасти собаку, которая отказывалась выходить из уже горевшего с одной вольера — отметили в приюте. — Сейчас мы не думаем о красивом восстановлении. Мы думаем о том, как пережить сегодняшний день».

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В приюте «Сириус» в Facebook указаны реквизиты для помощи.

Напомним, в Славянске работники «Новой почты» в 37-градусную жару шваброй вытолкали беспризорную собаку из отделения на улицу. Но компания уже отреагировала и причастных уволила. Более того, собаку уже готовы забрать в семью.

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