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В Киеве после атаки РФ вспыхнули пожары: на Оболони горят резервуары с топливом
В Голосеевском и Оболонском районах Киева зафиксировали возгорание. В одном из районов, по предварительным данным, горят резервуары с топливом.
В Голосеевском и Оболонском районах Киева зафиксировали пожары . По предварительной информации, на Оболони загорелись резервуары с топливом.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, в Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки.
В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом.
На места событий следуют экстренные службы. Информация о масштабах пожаров и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним, в Киеве ночью 8 августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российского ударного вооружения.
Атаки РФ по Украине — последние новости
Напомним, 1 августа Россия нанесла смертельный удар по Киеву, применив баллистику. Наибольшие разрушения получили жилые дома в разных районах столицы . По последним данным, в результате атаки погибли девять человек, еще десятки получили ранения.
Из-за вражеского удара здание посольства Литвы в Киеве получило повреждения. Одна из ракет взорвалась в нескольких метрах от дипломатического представительства. Министр иностранных дел Литвы эмоционально отреагировал на атаку по столице.