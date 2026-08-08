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Спасатели показали результат смертельной атаки РФ на Киевскую область: продолжается ликвидация последствий удара
В Броварском районе Киевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия российской атаки. В Пуховке в результате удара уничтожен жилой дом, автомобили и возник пожар на промышленном предприятии.
Спасатели показали последствия российской атаки на Киевщину, унесшей жизни трех человек , среди которых маленький ребенок.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .
В селе Пуховка Броварского района после вражеской атаки вспыхнул двухэтажный частный жилой дом. Огонь полностью уничтожил здание, две беседки и два легковых автомобиля.
В результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок 2022 года рождения. Еще три человека пострадали.
Кроме того, еще один пожар возник на территории промышленного предприятия в Пуховке. Там загорелось складское здание.
В ГСЧС отметили, что спасатели продолжают работать на местах и ликвидировать последствия российского удара.
Напомним, что глава Зазимской общины Виталий Крупенко отреагировал на последствия российской атаки , в результате которой погибли люди, в том числе ребенок.