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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Спасатели показали результат смертельной атаки РФ на Киевскую область: продолжается ликвидация последствий удара

В Броварском районе Киевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия российской атаки. В Пуховке в результате удара уничтожен жилой дом, автомобили и возник пожар на промышленном предприятии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киевщину

Атака на Киевщину

Спасатели показали последствия российской атаки на Киевщину, унесшей жизни трех человек , среди которых маленький ребенок.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .

В селе Пуховка Броварского района после вражеской атаки вспыхнул двухэтажный частный жилой дом. Огонь полностью уничтожил здание, две беседки и два легковых автомобиля.

В результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок 2022 года рождения. Еще три человека пострадали.

Кроме того, еще один пожар возник на территории промышленного предприятия в Пуховке. Там загорелось складское здание.

В ГСЧС отметили, что спасатели продолжают работать на местах и ликвидировать последствия российского удара.

Напомним, что глава Зазимской общины Виталий Крупенко отреагировал на последствия российской атаки , в результате которой погибли люди, в том числе ребенок.

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