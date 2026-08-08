Рятувальники показали результат смертельної атаки РФ на Київщину: триває ліквідація наслідків удару

Атака на Київщину / © ДСНС

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Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київщину, яка забрала життя трьох людей, серед яких маленька дитина.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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© ДСНС

У селі Пухівка Броварського району після ворожої атаки спалахнув двоповерховий приватний житловий будинок. Вогонь повністю знищив будівлю, дві альтанки та два легкові автомобілі.

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Унаслідок атаки загинули троє людей, зокрема дитина 2022 року народження. Ще троє людей постраждали.

Крім того, ще одна пожежа виникла на території промислового підприємства у Пухівці. Там загорілася складська будівля.

У ДСНС зазначили, що рятувальники продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки російського удару.

Нагадаємо, що голова Зазимської громади Віталій Крупенко відреагував на наслідки російської атаки, внаслідок якої загинули люди, зокрема дитина.

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