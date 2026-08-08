На Київщині внаслідок атаки РФ загинули троє людей, серед них дитина

Швидка допомога. Ілюстрація / © УНІАН

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У Броварському районі Київської області зафіксували наслідки російської атаки одразу на трьох локаціях. Загинули троє людей, серед яких дитина, ще троє людей постраждали.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, серед трьох постраждалих також є дитина.

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«Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — написав очільник Київської ОДА.

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Крім того, виникла пожежа на території нежитлової будівлі.

На місцях ударів працюють рятувальники та інші необхідні служби. Ліквідація наслідків атаки триває.

Ткаченко наголосив, що зараз головними завданнями є допомога постраждалим, оперативна ліквідація наслідків та забезпечення безпеки людей.

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Нагадаємо, 5 серпня російські війська здійснили масований удар по Київській області, який став наймасштабнішою атакою на український бізнес за весь час війни. Пошкоджено 78 об’єктів у Броварському, Бучанському та Фастівському районах, зокрема склади, виробництва та транспортн таких компаній, як «Нова пошта», «Розетка», «Сільпо», «Епіцентр» та інші. Внаслідок ударів загинуло 16 людей, десятки отримали травми.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року держава отримує приблизно втричі менше антибалістичних ракет для систем на кшталт Patriot. Партнери офіційно пояснюють це подіями на Близькому Сході, проте президент не виключає і політичного тиску з метою зробити Україну «більш зговірливою». На тлі цього дефіциту держава робить ставку на розробку власних систем ППО.

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