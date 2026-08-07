Частина Києва раптово залишилася без світла: що сталося

Відключення світла

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Частина Подільського та Оболонського районів Києва 7 серпня тимчасово залишилася без електроенергії через аварію.

Про це повідомляє ДТЕК.

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У Києві відключенння світла — що відомо

За інформацією компанії, енергетики вже працюють на місці та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян.

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«Просимо ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади. Це дуже допоможе пройти літні піки та уникнути повторних аварій», — зазначили в ДТЕК.

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, раніше у частині Львова зненацька зникло світло через аварію в електромережах високої напруги.

Раніше російська атака дронами по Запоріжжю спричинила масштабне знеструмлення міста.

Раніше українцям відповіли, чи очікувати відключень світла через рекордну спеку.

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