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Частина Києва раптово залишилася без світла: що сталося
У двох районах Києва зникло світло. У ДТЕК назвали причину.
Частина Подільського та Оболонського районів Києва 7 серпня тимчасово залишилася без електроенергії через аварію.
Про це повідомляє ДТЕК.
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За інформацією компанії, енергетики вже працюють на місці та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян.
«Просимо ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади. Це дуже допоможе пройти літні піки та уникнути повторних аварій», — зазначили в ДТЕК.
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