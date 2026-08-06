Киянам радять мати запас води на три доби через загрозу російських ударів

Жителям Києва рекомендують мати вдома запас питної та технічної води / © www.pexels.com/pixabay

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На тлі регулярних масованих російських ударів по Києву жителям столиці радять мати запас питної та технічної води щонайменше на три доби.

Про це заявив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в коментарі «Укрінформу».

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«Великої загрози немає, але треба мати об’єм технічної води хоча б на три доби, і питної води, щоб забезпечити свою нормальну життєдіяльність в ситуації, якщо ворог буде намагатися зневодити столицю», — сказав експерт.

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Ігнатьєв стверджує, що нещодавня спроба удару по станції очищення рідких нечистот поблизу Бортничів не призвела до критичних наслідків для Києва чи Дніпра. Але він не виключає, що російські війська продовжують намагатися вивести з ладу енергосистему та системи водопостачання.

«Ворог намагається бити по нашій енергосистемі і, крім того, намагається зробити так, щоб була знеструмлена система водоподачі і водоочищення в столиці, або в принципі зруйновані водозабори», — зазначив експерт.

Крім того, Ігнатьєв попереджає, що перед початком опалювального сезону Росія посилить атаки на енергетичну інфраструктуру.

«До зими ворог буде намагатися бити для того, щоб, у першу чергу, не було стабільного теплопостачання. Для Києва, вчергове, ворог буде намагатися бити по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6», — додав експерт.

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Раніше політтехнолог Віктор Таран заявив, що під час удару 5 серпня по Київщині Росія нібито цілилась по Бортницькій станції аерації. Проте речник Генштабу Дмитро Лиховій спростував чутки про удар по Бортницькій станції аерації.

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