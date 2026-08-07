Удар по Києву 5 серпня. / © Associated Press

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В ніч проти середи, 5 серпня, російська армія атакувала Київ балістичними ракетами і дронами. Внаслідок удару кількість жертв у столиці зросла до двох.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

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«Стало відомо, що у лікарні помер 55-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня», — йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, після атаки у мерії інформували, що загинула одна людина, а кілька десятків дістали поранення. Зокрема, за даними медиків, четверо травмованих були «важкі».

Нагадаємо, після атаки виникли сильні пожежі — усі райони Києва зіткнулися з новою небезпекою. Найбільш критична ситуація із якістю повітря була на півночі та заході столиці. У Святошинському та Оболонському районах індекс AQI коливається в межах 140–174 одиниць.

Окрім того, у Голосіївському районі стався незначний витік аміаку. На одному з підприємств сталося влучання в одну з цистерн з аміаком. Пошкоджено устаткування, а не саму цистерну. Всі заслонки були вчасно закриті.

Дата публікації 16:16, 05.08.26 Кількість переглядів 44 Чому ППО не збила жодної балістичної ракети? Жахливі наслідки атаки по Києву та області

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