ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
1 хв

Балістичний удар по Києву 5 серпня: кількість жертв зросла — нові дані

У лікарні помер 55-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок російського ракетного удару по Києву вночі 5 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Удар по Києву 5 серпня.

Удар по Києву 5 серпня. / © Associated Press

В ніч проти середи, 5 серпня, російська армія атакувала Київ балістичними ракетами і дронами. Внаслідок удару кількість жертв у столиці зросла до двох.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

«Стало відомо, що у лікарні помер 55-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, після атаки у мерії інформували, що загинула одна людина, а кілька десятків дістали поранення. Зокрема, за даними медиків, четверо травмованих були «важкі».

Нагадаємо, після атаки виникли сильні пожежі — усі райони Києва зіткнулися з новою небезпекою. Найбільш критична ситуація із якістю повітря була на півночі та заході столиці. У Святошинському та Оболонському районах індекс AQI коливається в межах 140–174 одиниць.

Окрім того, у Голосіївському районі стався незначний витік аміаку. На одному з підприємств сталося влучання в одну з цистерн з аміаком. Пошкоджено устаткування, а не саму цистерну. Всі заслонки були вчасно закриті.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie