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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Часть Киева внезапно осталась без света: что произошло

В двух районах Киева исчез свет. В ДТЭК назвали причину.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света

Часть Подольского и Оболонского районов Киева 7 августа временно осталась без электроэнергии из-за аварии.

Об этом сообщает ДТЭК.

В Киеве отключение света — что известно

По информации компании, энергетики уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян.

«Просим бережно использовать электроэнергию и не включать одновременно энергоемкие приборы. Это поможет пройти летние пики и избежать повторных аварий», — отметили в ДТЭК.

Отключение света — последние новости

Напомним, ранее в части Львова неожиданно исчез свет из-за аварии в электросетях высокого напряжения.

Ранее российская атака дронами по Запорожью повлекла за собой масштабное обесточивание города.

Ранее украинцам ответили, ожидать ли отключений света из-за рекордной жары.

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