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Часть Киева внезапно осталась без света: что произошло
В двух районах Киева исчез свет. В ДТЭК назвали причину.
Часть Подольского и Оболонского районов Киева 7 августа временно осталась без электроэнергии из-за аварии.
Об этом сообщает ДТЭК.
В Киеве отключение света — что известно
По информации компании, энергетики уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян.
«Просим бережно использовать электроэнергию и не включать одновременно энергоемкие приборы. Это поможет пройти летние пики и избежать повторных аварий», — отметили в ДТЭК.
Отключение света — последние новости
Напомним, ранее в части Львова неожиданно исчез свет из-за аварии в электросетях высокого напряжения.
Ранее российская атака дронами по Запорожью повлекла за собой масштабное обесточивание города.
Ранее украинцам ответили, ожидать ли отключений света из-за рекордной жары.