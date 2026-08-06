Киевлянам советуют иметь запас воды на трое суток из-за угрозы российских ударов

Жителям Киева рекомендуют иметь дома запас питьевой и технической воды / © www.pexels.com/pixabay

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На фоне регулярных массированных российских ударов по Киеву жителям столицы советуют иметь запас питьевой и технической воды по меньшей мере на трое суток.

Об этом заявил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в комментарии «Укринформу».

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«Большой угрозы нет, но нужно иметь объем технической воды хотя бы на трое суток и питьевой воды, чтобы обеспечить свою нормальную жизнедеятельность в ситуации, если враг будет пытаться обезвоживать столицу», — сказал эксперт.

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Игнатьев утверждает, что недавняя попытка удара по станции очистки редких нечистот вблизи Бортничей не привела к критическим последствиям для Киева или Днепра. Но он не исключает, что российские войска продолжают пытаться вывести из строя энергосистему и водоснабжение.

«Враг пытается бить по нашей энергосистеме и, кроме того, пытается сделать так, чтобы была обесточена система водоподачи и водоочистки в столице, или в принципе разрушены водозаборы», — отметил эксперт.

Кроме того, Игнатьев предупреждает, что перед началом отопительного сезона Россия усилит атаки на энергетическую инфраструктуру.

«До зимы враг будет пытаться бить для того, чтобы, в первую очередь, не было стабильного теплоснабжения. Для Киева, в очередной раз, враг будет пытаться бить по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6», — добавил эксперт.

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Ранее политтехнолог Виктор Таран заявил, что при ударе 5 августа по Киевщине Россия якобы целилась по Бортницкой станции аэрации. Однако спикер Генштаба Дмитрий Лиховий опроверг слухи об ударе по Бортницкой станции аэрации.

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