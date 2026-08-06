"Сердечко не выдержало": из-за ночного обстрела РФ в приюте в Ирпене умерли собаки

В Ирпене в приюте для животных погибли две собаки. Фото: Анастасия Тиха / © соцмережі

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Из-за сильного стресса во время ночного обстрела РФ 5 августа в приюте для животных с инвалидностью в Ирпене остановились сердца двух пожилых четырехлапых жителей.

Об этом сообщила основательница «Дома особых хвостиков» Анастасия Тиха.

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В Ирпене из-за обстрела погибли две собаки — что известно

По словам Анастасии Тихой, во время ночной атаки в приюте скончались 17-летняя собака Маша и старенький ротвейлер Бублик. Почти 80% подопечных Дома особых хвостиков эвакуировали с прифронтовых территорий, поэтому они особенно остро реагируют на взрывы. В приюте живут более 100 животных с разными инвалидностями.

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«Но сегодняшний перенесли все очень тяжело… мы потеряли семнадцатилетнюю спинальницу Машу и старенького ротвейлера Бублика… Несмотря на все наши попытки их успокоить, ничего не получилось… сердечко не выдержало у деда с бабушкой…», — написала Анастасия Тиха.

Кроме гибели животных, обстрел нанес серьезные разрушения инфраструктуре убежища. От панического ужаса алабаи повредили вольеры — разломали конструкции, сняли крыши и стены.

В Ірпені у притулку для тварин загинули двоє собак. Фото: Анастасія Тиха / © соцмережі

«Несколько собак, которых мы поставили на лапы, упали и неизвестно, выйдет ли их снова поднять… Они находись в больницах… Видео с камер зафиксировали взрывы и страшные крики наших хвостиков, это была ужасная для нас с ними ночь…», — сообщила основательница приюта.

В Ірпені у притулку для тварин загинули двоє собак. Фото: Анастасія Тиха / © соцмережі

Учредительница заведения обратилась за помощью к неравнодушным гражданам для проведения необходимого ремонта и лечения пострадавших животных.

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