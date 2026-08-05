"Вселился демон": в Киеве экс-директор школы попыталась отсудить себе "кресло" после травли ученика

Школа / Иллюстративное фото / © ТСН

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В Киеве экс-директор специализированной школы №16 пыталась через суд отменить свое увольнение, но проиграла дело. Ранее женщину отстранили от должности из-за травли ребенка с особыми потребностями и заявлений о его «одержимости».

Об этом стало известно из материалов дела 759/7265/26.

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В материалах дела говорится, что по результатам серии проверок Департамент образования и науки КГГА принял решение об увольнении директора учебного заведения. Основанием для дисциплинарной ответственности стали нарушения трудовой дисциплины и разглашение конфиденциальной информации о ребенке.

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Самый большой общественный резонанс вызвали установленные факты нарушения нравственных норм и прав ребенка. Как сообщили руководитель службы социально-психологической поддержки Святошинского района Вера Золоторева и старший инспектор ювенальной превенции Маргарита Пикуза, чиновница допускала оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес первоклассника.

В частности, она заявляла, что ученику «не место среди детей», у него «черная душа», а также — что в мальчика «вселился демон» и он «одержим».

Специалисты пришли к выводу, что такое поведение является грубым нарушением требований Законов Украины «О полном общем образовании» и «Об охране детства».

После увольнения с должности экс-директор обратилась в суд, утверждая, что решение было безосновательным, а приказы Департамента — незаконными. Она отмечала многолетний стаж работы без дисциплинарных взысканий. Женщина, возглавлявшая заведение почти 25 лет, просила отменить приказы о выговорах и увольнениях, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула в размере 57,5 тыс. грн, а также возместить 50 тыс. грн морального ущерба.

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Впрочем, Святошинский районный суд Киева, исследовав материалы дела и доказательства, отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Суд признал увольнение экс-директора законным и обоснованным.

Следует отметить, что в специальной школе №16 Киева учатся дети с особыми образовательными потребностями, требующие коррекции психофизического развития, в частности, дети с нарушениями интеллектуального развития (умственной отсталостью).

К слову, в Киеве учительницу первого класса оштрафовали на 3400 грн за использование русского языка на уроке — детям включили мультфильм с русской озвучкой. Проверку начали после жалобы отца-ветерана. Педагог признала вину и уплатила штраф в тот же день.

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