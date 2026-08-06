"Сердечко не витримало": через нічний обстріл РФ у притулку в Ірпені померли собаки

В Ірпені у притулку для тварин загинули двоє собак. Фото: Анастасія Тиха / © соцмережі

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Через сильний стрес під час нічного обстрілу РФ 5 серпня у притулку для тварин з інвалідністю в Ірпені зупинилися серця двох літніх чотирилапих мешканців.

Про це повідомила засновниця «Дому особливих хвостиків» Анастасія Тиха.

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В Ірпені через обстріл загинули дві собаки — що відомо

За словами Анастасії Тихої, під час нічної атаки у притулку померли 17-річна собака Маша та старенький ротвейлер Бублик. Майже 80% підопічних «Дому особливих хвостиків» евакуювали з прифронтових територій, тому вони особливо гостро реагують на вибухи. У притулку наразі мешкають понад 100 тварин із різними інвалідностями.

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«Але сьогоднішній перенесли всі дуже важко… ми втратили сімнадцятирічну спинальницю Машу і старенького ротвейлера Бублика… Не дивлячись на усі наші спроби їх заспокоїти, нічого не вийшло… сердечко не витримало у діда з бабою…», — написала Анастасія Тиха.

Окрім загибелі тварин, обстріл завдав серйозних руйнувань інфраструктурі притулку. Від панічного жаху алабаї пошкодили вольєри — розламали конструкції, познімали дахи та стіни.

В Ірпені у притулку для тварин загинули двоє собак. Фото: Анастасія Тиха / © соцмережі

«Декілька собак, яких ми поставили на лапи, впали і невідомо, чи вийде їх знову підняти… Вони знаходься в лікарнях… Відео з камер зафіксували вибухи і страшні крики наших хвостиків, це була жахлива для нас з ними ніч…», — повідомила засновниця притулку.

В Ірпені у притулку для тварин загинули двоє собак. Фото: Анастасія Тиха / © соцмережі

Засновниця закладу звернулася по допомогу до небайдужих громадян для проведення необхідного ремонту та лікування постраждалих тварин.

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