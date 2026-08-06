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В Киеве температура поднимется почти до +40, но похолодание уже скоро: синоптики назвали даты — подробный прогноз
В столичном регионе 6 августа ожидается сильная жара с температурой воздуха до +39 градусов, однако уже вечером возможны кратковременные дожди.
В Киеве и области 6 августа ожидается сильная жара до +39 градусов.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко в столице столбики термометров поднимутся до +37…+39 градусов тепла. В целом осадков не ожидается, однако вечером 6 августа возможен дождь.
«7 августа в Киеве будет по-прежнему жарко, однако грозовые дожди начнут снижать высокие температуры — возможны сильные ливни, шквалы и скачки артериального давления в сочетании с мигренями. Учтите это, как с профилактической, так и с практической точки зрения. А уже 8 августа — та-дам! — в столице +25–+27 градусов!)» — прогнозирует Диденко.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 6 августа на территории Киевской области будет сухая жаркая погода. Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.
Температура воздуха в области днём будет колебаться от +35 до +38 градусов тепла. В Киеве столбики термометров будут показывать от +35 до +37 градусов тепла.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо останется ясным. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +30 до +38 градусов выше нуля.
Ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Украине 6 августа.
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