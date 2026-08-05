26 тысяч долларов за безопасность в тылу: в Киеве задержали торговцев военными должностями / © Полиция Киева

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В Киеве задержаны двое мужчин, которые обещали за 26 000 долларов США организовать перевод военнослужащего из боевой части в тыловое подразделение.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Дельцы хвастались связями в военных подразделениях и обещали помочь с переводом бойца в одну из тыловых частей.

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Они обещали, что во время перевода «клиента» не будут привлекать к активным боевым действиям. Но за это запросили 26 000 долларов.

© Полиция Киева

Организатор, ссылаясь на свои связи в командовании подразделения, гарантировал положительное решение этого вопроса. Единственное условие — деньги должны были передать его сообщнику.

29 июля полицейские задержали дельцов. Им обоим сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 4 ст. 368 (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица какого-либо действия с использованием предоставленного ему служебного положения).

Суд избрал подозреваемым меры пресечения: организатору — содержание под стражей с правом внесения почти полмиллиона гривен залога, сообщнику — содержание под стражей с правом внесения 266 240 гривен залога.

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Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

© Полиция Киева

Напомним, в Одесской области должностное лицо ТЦК обещало снять военнообязанного с розыска и способствовать его бронированию в обмен на талоны на 500 л дизтоплива.

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